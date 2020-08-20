На Троещине ревнивец поджег жену и сбросился с крыши: подробности, фото и видео

В спальном районе Киева – Троещине – произошло ЧП. Там ревнивый муж устроил супруге скандал, после которого попытался ее убить, а затем покончил жизнь самоубийством.

Как сообщает пресс-служба киевской полиции, после конфликта с женой, работавшей продавцом, он поджег в магазинчике несколько бутылок с легковоспламеняющимся веществом, а затем поднялся на крышу многоэтажки и бросился вниз. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Прибывшие спасатели потушили огонь, а врачи оказали первоочередную помощь двум сотрудницам магазина. Они самостоятельно выбрались из горящего помещения и позвали на помощь. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В ходе отработки территории правоохранители выяснили, что муж работницы забежал в соседний подъезд, поднялся на последний этаж и выпрыгнул с крыши, в результате чего от полученных травм скончался на месте. Он – киевлянин, 1985 года рождения, который в этом году привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 173-2 (совершение домашнего насилия) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Несмотря на то, что полиция озвучила официальную версию происшествия, в сети появились и другие интерпретации трагедии. Например, Telegram-канал Киев 24 сообщал, что муж продавщицы бросил в магазин две гранаты.

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По другой версии, в киоске, в котором продавали алкогольные напитки, продавщицу прижало холодильником, и выбраться из пылающего МАФа женщина не смогла, сгорев заживо, сообщает РБК-Украина.

Сайт "Сегодня" сообщал, что в Полтавской области мужчина заживо сжег бывшую жену в магазине.

Также писалось, что в Одессе мужчина сжег жену и пытался удрать на Донбасс.

Видео: Сегодня

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