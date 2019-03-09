На Троещине такси сбило насмерть мужчину, стали известны подробности

58-летний мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте

На Троещине такси сбило насмерть мужчину, стали известны подробности 2019-03-09T08:05:00+02:00 Происшествия 58-летний мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте









В Киеве на Троещине произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль Chevrolet Aveo службы такси Uklon сбил мужчину, который от полученных травм скончался на месте.

Авария случилась 8 марта около 20:20 на проспекте Владимира Маяковского, 44, в Деснянском районе столицы.

По предварительной информации, Chevrolet двигался по Маяковского в сторону улицы Марины Цветаевой. В этот момент мужчина 1960 года рождения переходил проезжую часть в неположенном месте. Напротив дома №44 произошел столкновение.

У мужчины был открытый перелом ноги. До приезда медиков ему оказывали первую помощь прохожие. Пострадавшего в тяжелом состоянии погрузили в карету скорой помощи. К сожалению, от полученных травм он скончался на месте.

Любопытно, что до подземного перехода необходимо было пройти около 100 метров.

Напомним, в ночь на 8 марта под Киевом произошло ДТП, жертвами которого, по данным полиции, стали пять человек, по данным спасателей – четыре, в том числе несовершеннолетняя девушка .

Также сообщалось, что,6 марта под Киевом произошло столкновение двух легковых автомобилей и микроавтобуса, жертвами которого стали два человека.

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