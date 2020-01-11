На киевской Троещине произошла драка со стрельбой

Пострадавший оказался в больнице, а трое подозреваемых - в полиции

В Деснянском районе Киева вечером 10 января произошла уличная драка со стрельбой, в результате которых один человек оказался в больнице.

Как сообщили в столичной полиции, инцидент произошел возле супермаркета на улице Оноре де Бальзака на Троещине – копы получили информацию о стрельбе и сразу же выехали на место происшествия.

"Установлено, что словесная перепалка началась на улице возле супермаркета между компанией из троих мужчин и их знакомым. Выпивший прохожий решил помочь в разрешении конфликта. Во время драки последний получил сотрясение мозга и упал без сознания. Один из трех товарищей достал травматическое оружие и выстрелил вверх, после чего участники инцидента сбежали", – говорится в сообщении.

В результате на месте происшествия остался мужчина 1989 года рождения, которого врачи скорой помощи доставили в больницу.

В свою очередь, полиции провели неотложные следственно-оперативные мероприятия, в ходе которых установили всех участников конфликта, а также изъяли на месте инцидента гильзу, направленную на экспертизу.

"Трое правонарушителей задержаны. Это – местные жители 1978, 1979 и 1981 годов рождения. У одного фигуранта эксперты изъяли зарегистрированный пистолет, калибр которого совпадает с изъятой гильзой. Оружие направлено на экспертизу", – добавили копы.

Было открыто уголовное производство по части 4 статьи "хулиганство", которая предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, что в столице продолжаются поиски стрелка, который расстрелял мужчину в киевском Гидропарке.По данным правоохранителей, он произвел 11 выстрелов по автомобилю, в котором находился предприниматель. От полученных ран мужчина скончался. В салоне автомобиля также находилась женщина, которая чудом не пострадала.

Также мы писали, что в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

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