На Трухановом острове произошел масштабный пожар (фото)

В столице 11 марта утром произошел большой пожар на Трухановом острове – там вспыхнула постройка на одноименной улице. Спасателей на место происшествия вызвали в 9:03, сообщает ГСЧС Киева.

По прибытию, пожарные установили, что пылает двухэтажная деревянная постройка размеров 8 на 5 метров. В 9:46 бойцы локализовали пожар, а в 10:02 – ликвидирован.

В результате пожара огонь полностью уничтожил здание. На месте происшествия работало 2 единицы пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава. Причина пожара выясняется.

Реклама

Напомним, после мощного пожара у Одесской трассы под Киевом, где накануне горела гостиница в пгт. Чабаны, в Киевской области произошло еще одно масштабное ЧП. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в селе Садовое Барышевского района рано утром в понедельник, 2 марта, горел склад птицефабрики.

А в конце 2019 года спасатели ликвидировали масштабный пожар в ангаре фабрики на проспекте Победы, 123 в Киеве. Также спасатели эвакуировали из расположенного рядом с ангаром офиса 40 человек.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама