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На въезде в Киев произошло масштабное ДТП: фото

11 июня, 12:19

В аварии разбиты грузовик и две легковушки

Вечером в понедельник, 10 июня, на Житомирской трассе при въезде в столицу произошла серьезное происшествие: столкнулись три автомобиля. По словам очевидцев, ДТП случилось недалеко от поворота в село Белогородка, возле остановки "Сосновый бор".

Предварительно, грузовик Mercedes врезался в едущий впереди в попутном направлении Opel, в котором кроме водителя находилось еще трое пассажиров. Opel в результате удара "догнал" еще и "старенькое "Жигули", где ехала пожилая супружеская пара. Все авто получили существенные механические повреждения, трем людям понадобилась медпомощь. Что стало причиной ДТП, предстоит установить правоохранителям. Не исключено, что аварию спровоцировала банальная невнимательность.

Напомним, 10 июня на Гостомельском шоссе также произошла серьезная авария. Здесь перевернулся огромный грузовик. Поднимали машину спасатели ГСЧС Киева и бойцы "Киевской аварийно-спасательной службы".

Как ранее сообщи новости "Сегодня", в Барышевском районе Киевской области произошла жуткая смертельная авария. По данным правоохранителей, на 55 километре трассы Киев-Харьков разбился легковой автомобиль Lada Samara, который двигался в направлении столицы.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в Черновцах водитель несколько сот метров протянул пешехода на капоте своего автомобиля. Это произошло после того, как Mazda врезалась в легковушку, а когда водитель пострадавшей машины вышел осмотреть повреждения, виновник ДТП продолжил движения и поднял мужчину на капот.


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Тег Киев, ДТП, Житомирская трасса

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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