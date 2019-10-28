На въезде в Киев произошло смертельное ДТП: появились фото и видео

На Одесской трассе, на въезде в Киев, легковушка Subaru на большой скорости насмерть сбила пешехода, который пытался перебежать дорогу. Об этом сообщает "Информатор".

Смертельное ДТП произошло поздно вечером 27 октября. Как выяснилось, водитель Subaru ехал в Киев со стороны Чабанов. В этот момент пешеход решил сократить путь и перебегал дорогу в запрещенном месте, всего в 50 метрах от пешеходного перехода. Когда водитель легковушки заметил на дороге пешехода — было уже поздно.

В результате ДТП пешеход получил серьезные травмы и скончался до приезда "скорой". Повреждения получила и сама легковушка – у Subaru погнуло стойку и крышу, а лобовое стекло вогнулось в салон.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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