На Виноградаре возле детского сада нашли тело мужчины

Утром в понедельник, 12 ноября, на улице Межевая, 20, на Виноградаре нашли труп неизвестного мужчины. Он замерз во временной ночлежке в подсобном помещении детского сада.

Как сообщает "Информатор", тело около 5:50 утра обнаружил дворник, который вызвал полицию. Предварительно, мужчине было около 60 лет, следов насилия на теле не обнаружили. Причиной смерти считается переохлаждение.







Полицейские не смогли установить личность мужчины, скорее всего, это был бездомный. Дворник рассказал, что в подсобке детсада мужчина ночевал два месяца. За последнюю неделю он устроил в подсобке пожар.

Напомним, накануне в Киеве под Шулявским мостом умер мужчина. Он умер естественной смертью, признаков насилия на теле не обнаружено. Погибший 1958 года рождения, не киевлянин, приехал в столицу отдохнуть.

Кроме того, 7 ноября в Киеве на парковке на улице Бульварно-Кудрявская, 33, внезапно умер мужчина. Он стоял возле своего автомобиля, внезапно упал и скончался. Медики не успели помочь, у мужчины случился сердечный приступ.