На выезде из Киева Lanos разбился, влетев в отбойник

На момент аварии в машине было четыре человека, медицинская помощь понадобилась только водителю

Фото: Еспресо.TV

На выезде из Киева произошло очередное жуткое ДТП. Как сообщают "Вартові Еспресо", на улице Богатырской Lanos врезался в отбойник, в результате чего пострадал водитель машины.

По предварительным данным, машину занесло на скользкой дороге и водитель не справился с управлением, после чего въехал в отбойник. В итоге у машины буквально вырвало левый бок.







На момент аварии в машине было четыре человека, медицинская помощь понадобилась только водителю. Он госпитализирован.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что под Харьковом в поселке Русская Лозовая на автодороге Харьков – Щербаковка произошло жуткое ДТП, в результате которого погиб один человек и еще двое пострадали. Так, 35-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2110" при совершении обгона не справился с управлением и столкнулся с отбойником.

Также в Черновцах водитель несколько сот метров протянул пешехода на капоте своего автомобиля. Это произошло после того, как Mazda врезалась в легковушку, а когда водитель пострадавшей машины вышел осмотреть повреждения, виновник ДТП продолжил движения и поднял мужчину на капот.

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