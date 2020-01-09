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На выезде из Киева столкнулись легковушки: водитель Skoda в тяжелом состоянии

9 января, 07:53

Иномарки не разминулись на Житомирской трассе

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

На Житомирской трассе в Святошинском районе Киева столкнулись легковушки Skoda Fabia и Seat Leon Cupra. В аварии серьезно пострадал один из водителей.

Как сообщает "Информатор", ДТП произошло 8 января около 18:10 на выезде из города. По словам копов, Seat ехал по трассе в сторону выезда, а в районе села Чайки Skoda, которая направлялась в Киев, начала разворачиваться. В этот момент и произошло столкновение.

В аварии серьезные повреждения получила Fabia. Ее пожилой водитель был пристегнут, но без травм не обошлось. Мужчину с открытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое. Водитель Seat не пострадал, но находился в шоковом состоянии.

На месте работали бригады медиков, патрульные и следственно-оперативная группа.

Напомним, сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Ранее мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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