На выезде из Киева вспыхнул ресторан

На место пришествия уже прибыли пожарные

В Киеве начался сильный пожар в ресторане: горит здание на выезде из города в сторону Житомира.

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Об этом сообщают в соцсетях.

Сейчас горит здание по адресу проспект Победы 139 а.

Оно расположено у трассы на Житомир и окружено сосновым лесом. Огонь от пожара видно издалека. Сначала его приняли за пожар в лесу.

К месту происшествия уже прибыли 6 пожарных машин и три "скорых".

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Территория инцидента оцеплена.

Пожаром охвачено около 200 квадратных метров. Сложность заключается в том, что спасатели не могут найти работающий пожарный гидрант.

Видео: dtp.kiev.ua

Ранее сообщалось, что в историческом центре Киева загорелась высотка. Но пожарные спасли здание и окружающие дома. В результате пожара огнем были уничтожены офисное оборудование, стулья, столы, оргтехника в двух офисах, повреждены еще 2 офиса и общий коридор на 11 этаже.

Напомним, что ранее мы писали о том, что в Чернобыльской зоне снова вспыхнул пожар: произошло возгорание лесной подстилки близ села Ильинцы на территории Лубянского лесничества. Сейчас в Зоне отчуждения продолжается тление. К тушению огня привлечены 11 человек и три единицы техники лесного хозяйства.

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