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На взятке в две тысячи долларов задержали замдиректора Департамента культуры КГГА

4 июля, 22:05

Чиновнику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Фото: vppnr.gp.gov.ua
Фото: vppnr.gp.gov.ua.

Правоохранители задержали на взятке в 2 тысячи долларов заместителя директора Департамента культуры – начальника управления по делам национальностей и религий КГГА. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Установлено, что чиновник Киевской городской государственной администрации в апреле 2019 года выдвинул гражданину Украины требование о передаче 2000 долларов США за согласование документации и последующую регистрацию религиозной организации в г. Киеве. 4 июля чиновник через посредника получил указанную сумму неправомерной выгоды от заявителя, что задокументировано негласными следственными действиями", - говорится в сообщении.

После получения взятки чиновника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, а предмет преступления изъят.

Задержание чиновника военная прокуратура Дарницкого гарнизона провела совместно со следователями теруправления Государственного бюро расследований в Киеве при оперативном сопровождении сотрудников Нацполиции. При этом в прокуратуре добавили, что "содействие расследованию коррупционных действий столичного чиновника осуществлял лично Киевский городской голова".

Фото: vppnr.gp.gov.ua

Сейчас проводятся следственные и процессуальные действия. Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Также готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения фигуранта от занимаемой должности, сообщили в прокуратуре.

Напомним, в Харькове на взятке "погорели" чиновники оборонного госпредприятия. СБУ разоблачила на взятке сотрудников завода имени Малышева.

Ранее в Киеве погорел на взятке чиновник БТИ. Коррупционер получил две тысячи долларов за решение вопроса о снятии ареста с имущества.

Также сообщалось, что в Украине выросло количество взяток

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Тег взятка, КГГА, взяточничество, чиновник

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