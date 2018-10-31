На Южном мосту Hyundai на скорости протаранил трактор и перевернулся

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Водитель был пьян и убежал с места ДТП

На Южном мосту Hyundai на скорости протаранил трактор и перевернулся

Ночью в среду, 31 октября, на Южном мосту в Киеве Hyundai протаранил трактор и перевернулся. В результате аварии пострадала девушка. Об этом на своей странице в Facebook сообщает группа dtp.kiev.ua.

ДТП произошло около 01:10. Автомобиль Hyundai Elantra на высокой скорости врезался в трактор коммунальщиков, проводивших ремонт. Машина ехала в сторону станции метро "Выдубичи", водитель не обратил внимания на знаки дорожных работ, снес несколько знаков и врезался в ковш трактора, стоявшего в крайней левой полосе. От столкновения автомобиль протянуло по дороге, и он перевернулся.

Предварительно, и водитель и пострадавшая девушка-пассажир были пьяны. Рабочие помогли людям выбраться из машины. После этого водитель Hyundai убежал, бросив пострадавшую девушку 1980 года рождения, медики скорой помощи ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом локтевого сустава.

В результате аварии у трактора оторвало передний ковш и колесо, а обломки автомобиля усеяли всю проезжую часть. Ночью и сегодня рано утром из-за ДТП затруднено движение в сторону станции метро "Выдубичи".

Напомним, 30 октября на трассе Киев-Овруч автомобиль врезался в дерево. В аварии погибли двое жителей села Луговики. Отмечается, что водитель не справился с управлением и вылетел в кювет.

Кроме того, 26 октября в Киеве Honda с тремя пассажирами врезалась в дерево и загорелась. Водитель ехал по городу на скорости 120 км/ч.
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Источник:

dtp.kiev.ua

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