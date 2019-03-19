Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,13
30,79
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

На ж/д вокзале в Киеве ограбили и порезали ножом мужчину

Сегодня, 11:43

Гражданин Азербайджана увидел, как мужчина считает на вокзале деньги и кладет их в барсетку

Россиянин напал на женщину в Осло. Фото из открытых источников
Россиянин напал на женщину в Осло. Фото из открытых источников.
На ж/д вокзале в Киеве ограбили и порезали ножом мужчину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/1cb/1e1/5c51cb1e1dd05.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/1cb/1e1/5c51cb1e1dd05.jpg Происшествия Гражданин Азербайджана увидел, как мужчина считает на вокзале деньги и кладет их в барсетку

На Центральном железнодорожном вокзале Киева мужчина напал на 33-летнего пассажира и нанес ему пять ножевых ранений. Злоумышленнику объявлено о подозрении, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным прокуратуры, 16 марта 38-летний гражданин Азербайджана, находясь на территории вокзала в Киеве, увидел, как мужчина считал и клал деньги в барсетку, после чего решил его ограбить. Злоумышленник подошел к мужчине, нанес ему несколько ударов по различным частям тела, после чего достал нож и нанес потерпевшему еще пять ножевых ранений в живот. От полученных телесных повреждений потерпевший упал на пол, а злоумышленник, выхватив его барсетку с деньгами, документами и банковскими карточками, скрылся с места совершения преступления.

По результатам следственных действий личность нападавшего была установлена и его оперативно задержали. На данный момент ему объявлено о подозрении по факту совершения разбоя (нападение с целью завладения чужим имуществом), соединенного с причинением тяжких телесных повреждений. 

Действия задержанного квалифицированы по ч. 4 ст. 187 УК Украины. Сейчас прокуратурой готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве напали на судью хозяйственного суда Харьковской области Виталия Усатого. Инцидент произошел во вторник, 19 марта, у здания Высшей квалификационной комиссии судей, которое расположено на улице генерала Шаповала, 9, в Соломенском районе Киева.

Также сообщалось, что в Киеве был убит фигурант в деле "бриллиантовых прокуроров" – владелец ювелирного завода Сергей Киселев, бриллианты фирмы которого были найдены у обвиняемого в коррупции экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Киев, ограбление, нападение, вокзал, железнодорожный вокзал

Вы сейчас просматриваете новость " На ж/д вокзале в Киеве ограбили и порезали ножом мужчину". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жуткое ДТП на Дорогожичах: появились новые фото искореженных авто

Сегодня, 11:14

В масштабной аварии пострадали три человека и чудом обошлось без жертв

В Киеве возле здания ВККС напали на судью

Сегодня, 10:46

Пострадавший должен был принять участие в процедуре квалификационного оценивания

Стало известно, когда откроют метро на Виноградарь

Сегодня, 10:28

По словам мэра Киева Виталия Кличко, на Троещину метро не будет еще в течение четырех-пяти лет

На Демеевском рынке произошел масштабный пожар

Сегодня, 09:42

Пожар тушили 15 спасателей. Причина возникновения пожара выясняется

Стало известно, кто второй папа сына Сергея Лазарева

В «Поле чудес» показали, что происходит с подарками после шоу

Алла Пугачева прокомментировала смерть Юлии Началовой

Юлия Началова скончалась после тяжелой болезни

Maruv назвала фаворита на Евровидении и объявила гастроли по РФ

Умерла российская певица Юлия Началова

Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной

Алле Пугачевой провели экстренную операцию

У украинцев отобрали пенсии по выслуге лет

Вайкуле жестко поставила на место Бузову: Ты не певица
Загрузка...

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

Сегодня, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

Вчера, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз"

17 марта, 07:51

В "Нафтогазе" заявили, что есть все основания для снижения тарифов, если правительство откажется от регулирования цен

Как украинцы работают "на еду": 50 минут — и обед

17 марта, 07:19

Эксперты называют оп­­лату труда в стране низкой и ра­­туют за почасовой учет

Сергей Шнуров назвал виновницу развода Ксении Собчак и Виторгана

Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака

Менеджер Юлии Началовой: «Трагедия у семьи. Мы все молимся»