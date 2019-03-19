На ж/д вокзале в Киеве ограбили и порезали ножом мужчину

Гражданин Азербайджана увидел, как мужчина считает на вокзале деньги и кладет их в барсетку

Россиянин напал на женщину в Осло. Фото из открытых источников.

На ж/д вокзале в Киеве ограбили и порезали ножом мужчину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/1cb/1e1/5c51cb1e1dd05.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/1cb/1e1/5c51cb1e1dd05.jpg 2019-03-19T11:43:00+02:00 Происшествия Гражданин Азербайджана увидел, как мужчина считает на вокзале деньги и кладет их в барсетку

На Центральном железнодорожном вокзале Киева мужчина напал на 33-летнего пассажира и нанес ему пять ножевых ранений. Злоумышленнику объявлено о подозрении, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным прокуратуры, 16 марта 38-летний гражданин Азербайджана, находясь на территории вокзала в Киеве, увидел, как мужчина считал и клал деньги в барсетку, после чего решил его ограбить. Злоумышленник подошел к мужчине, нанес ему несколько ударов по различным частям тела, после чего достал нож и нанес потерпевшему еще пять ножевых ранений в живот. От полученных телесных повреждений потерпевший упал на пол, а злоумышленник, выхватив его барсетку с деньгами, документами и банковскими карточками, скрылся с места совершения преступления.

По результатам следственных действий личность нападавшего была установлена и его оперативно задержали. На данный момент ему объявлено о подозрении по факту совершения разбоя (нападение с целью завладения чужим имуществом), соединенного с причинением тяжких телесных повреждений.

Действия задержанного квалифицированы по ч. 4 ст. 187 УК Украины. Сейчас прокуратурой готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве напали на судью хозяйственного суда Харьковской области Виталия Усатого. Инцидент произошел во вторник, 19 марта, у здания Высшей квалификационной комиссии судей, которое расположено на улице генерала Шаповала, 9, в Соломенском районе Киева.

Также сообщалось, что в Киеве был убит фигурант в деле "бриллиантовых прокуроров" – владелец ювелирного завода Сергей Киселев, бриллианты фирмы которого были найдены у обвиняемого в коррупции экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.

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