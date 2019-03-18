На Жилянской Renault врезался на скорости в электроопору и полностью сгорел

У водителя авто зафиксировано сотрясение головного мозга и открытый перелом ноги

Фото: Информатор

На Жилянской Renault врезался на скорости в электроопору и полностью сгорел //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f4a/3d8/5c8f4a3d8ce83.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f4a/3d8/5c8f4a3d8ce83.jpg 2019-03-18T09:43:00+02:00 Происшествия У водителя авто зафиксировано сотрясение головного мозга и открытый перелом ноги

Автомобиль Renault Scenic влетел в электроопору на улице Жилянской в Киеве утром в понедельник, 18 марта.

Как сообщает "Информатор", водитель авто ехал в сторону Старовокзальной, не справился с управлением и на большой скорости "влетел" в столб. После удара машину сразу объял пожар.

У водителя зафиксировано сотрясение головного мозга и открытый перелом правой ноги, его госпитализировали. Машина полностью сгорела.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области произошла крупная дорожная авария с участием двух легковых автомобилей, кареты "скорой помощи" и лося. ДТП случилось на трассе М-01 возле с. Топчиивка. По словам очевидцев, вечером 16 марта на дороге Киев – Чернигов автомобиль KIA сбил лося, а ехавшие за ним Toyota и "скорая" переехали животное, из-за чего оно погибло на месте.

Напомним, на Западной Украине случилось страшное дорожно-транспортное происшествие. В Тернополе в аварию попала 13-летняя девочка, которая каким-то образом находилось за рулем автомобиля.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На Жилянской Renault врезался на скорости в электроопору и полностью сгорел". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.