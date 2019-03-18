На Жилянской Renault врезался на скорости в электроопору и полностью сгорел
У водителя авто зафиксировано сотрясение головного мозга и открытый перелом ноги
Автомобиль Renault Scenic влетел в электроопору на улице Жилянской в Киеве утром в понедельник, 18 марта.
Как сообщает "Информатор", водитель авто ехал в сторону Старовокзальной, не справился с управлением и на большой скорости "влетел" в столб. После удара машину сразу объял пожар.
У водителя зафиксировано сотрясение головного мозга и открытый перелом правой ноги, его госпитализировали. Машина полностью сгорела.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Черниговской области произошла крупная дорожная авария с участием двух легковых автомобилей, кареты "скорой помощи" и лося. ДТП случилось на трассе М-01 возле с. Топчиивка. По словам очевидцев, вечером 16 марта на дороге Киев – Чернигов автомобиль KIA сбил лося, а ехавшие за ним Toyota и "скорая" переехали животное, из-за чего оно погибло на месте.
Напомним, на Западной Украине случилось страшное дорожно-транспортное происшествие. В Тернополе в аварию попала 13-летняя девочка, которая каким-то образом находилось за рулем автомобиля.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " На Жилянской Renault врезался на скорости в электроопору и полностью сгорел". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Таиланде автобус со школьниками попал в ДТП: погибла девочка, более 30 человек пострадали
На момент аварии в автобусе находились 20 школьников и 19 учителей