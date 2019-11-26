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На Житомирской трассе в Киеве горела гостиница

26 ноября, 08:39

Пожарным понадобилось около часа, чтобы локализовать и ликвидировать пожар. Во время ЧП из здания эвакуировали трех работников

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В Киеве вечером 25 ноября произошел пожар на территории мини-отеля на 15 км Житомирской трассы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Как оказалось, пожар возник в котельной двухэтажной мини-гостиницы с распространением на крышу. Не теряя времени, пожарные сразу же приступили к тушению пожара", – говорится в сообщении.

Пожарным понадобилось около часа, чтобы локализовать и ликвидировать пожар. Во время ЧП из здания эвакуировали трех работников.

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Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

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В тушении пожара были задействованы четыре единицы пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Ранее сообщалось, что в киевском Гидропарке в кафе "Колыба" вспыхнул пожар и прогремел взрыв. Как выяснилось, огонь вспыхнул в беседке на территории заведения и начал быстро распространяться. Когда прибыли спасатели, пламя охватило одно из помещений кафе.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор. Кроме того, часто причиной пожаров оказываются неисправности проводки. Такие трагедии чаще случаются в городах и приводят к смертям.

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Киев гостиница пожары

Источник: Сегодня

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