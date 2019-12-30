На Жуковом острове в Киеве нашли запертых в вольерах тигров

По этому адресу зарегистрирована частная собственность, которая охраняется, но хозяин там не живет

В Киеве на Жуковом острове обнаружили шестерых запертых в вольерах тигров, которые жили в ненадлежащих условиях.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции в Facebook.

Реклама

Правоохранители установили, что по этому адресу зарегистрирована частная собственность, которая охраняется, но хозяин там не живет.

Правоохранители начали уголовное производство по статье о "жестоком обращении с животными".

Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы. Решается вопрос об устройстве тигров в спецзаведение.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о спецоперации по спасению тигров, которая прошла в Польше. Животные без пищи и воды находились на территории польского пункта пропуска "Корощино" в Люблинском воеводстве. Один тигр умер. А все из-за отсутствия документов.

Но трагичная история приобрела счастливый конец. Хотя бы для кого-то. Ведь двое из тигров, которые чуть не погибли на границе Беларуси и Польши, нашли новый дом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама