На Жуковом острове в Киеве нашли запертых в вольерах тигров

В Киеве на Жуковом острове обнаружили шестерых запертых в вольерах тигров, которые жили в ненадлежащих условиях.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции в Facebook.
Правоохранители установили, что по этому адресу зарегистрирована частная собственность, которая охраняется, но хозяин там не живет.
Правоохранители начали уголовное производство по статье о "жестоком обращении с животными".
Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы. Решается вопрос об устройстве тигров в спецзаведение.
Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о спецоперации по спасению тигров, которая прошла в Польше. Животные без пищи и воды находились на территории польского пункта пропуска "Корощино" в Люблинском воеводстве. Один тигр умер. А все из-за отсутствия документов.
Но трагичная история приобрела счастливый конец. Хотя бы для кого-то. Ведь двое из тигров, которые чуть не погибли на границе Беларуси и Польши, нашли новый дом.
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