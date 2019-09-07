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Начальника Полтавской таможни поймали на взятке в Киеве

7 сентября, 21:09

Руководитель таможни организовал противоправную схему по растаможиванию товаров по минимальной ставке

/ Фото: ГБР

Правоохранители задержали начальника Полтавской таможни при получении неправомерной выгоды в размере 4 тыс. долларов.

Как сообщается на сайте Национальной полиции, правоохранители длительное время документировали противоправную деятельность должностных лиц Полтавской таможни.

"Последние наладили схему, по которой субъекты хозяйствования за определенное вознаграждение получали возможность растаможить товары по минимальной ставке. Во время процессуальных мероприятий была установлена причастность к коррупционной деятельности должностных лиц руководящего звена Полтавской таможни", – говорится в сообщении.

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"Указанные средства чиновник получил за растаможивание 10 контейнеров. А именно, за определение необходимой ставки пошлины и соответствующего кода классификации товара, чтобы в дальнейшем обойти систему рисков и беспрепятственно пройти все необходимые таможенные процедуры по ускоренной процедуре", - сообщили в полиции.

Проводятся следственные действия, процессуальный статус других участников схемы будет определен в ходе досудебного расследования.

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Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

В Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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Источник: Сегодня

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