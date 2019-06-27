ФОТОФАКТ. Над Киевом зависли черные тучи
В столице продолжают идти ливни, которые остужают уставший от зноя город
В украинской столице – во всех районах Киева - с самого утра идет дождь. В связи с этим киевляне 27 июня активно делятся в соцсетях снимками шторма, о котором ранее предупредили синоптики.
На фотографиях изображены завораживающие своей мощью грозовые тучи, остужающие уставший от жары город ливнями, которые идут во всех районах Киева.
Напомним, ранее синоптик Наталия Диденко сообщила, что над столицей завис атмосферный фронт, в результате чего в Киеве ожидаются грозовые дожди с шквалами и грозами.
Как мы уже писали, только за сегодняшний день из-за непогоды в Киевской области один человек погиб, а в самой столице четверо были ранены. В ГСЧС сообщают, скорость ветра достигает 25-28 м/c – деревья не выдерживают таких условий и падают прямо на жителей города.
В одном из районов сильный ветер сорвал крышу одного из промышленных, во многих других деревья падали на автомобили и проезжую часть.
Аналогичная погода наблюдается также и в Киевской области.
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