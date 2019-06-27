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ФОТОФАКТ. Над Киевом зависли черные тучи

27 июня, 17:38

В столице продолжают идти ливни, которые остужают уставший от зноя город

В украинской столице – во всех районах Киева - с самого утра идет дождь. В связи с этим киевляне 27 июня активно делятся в соцсетях снимками шторма, о котором ранее предупредили синоптики.

На фотографиях изображены завораживающие своей мощью грозовые тучи, остужающие уставший от жары город ливнями, которые идут во всех районах Киева. 


Фото: facebook.com/marina.boyeva
Фото: facebook.com/profile.php?id=100004200161357

Напомним, ранее синоптик Наталия Диденко сообщила, что над столицей завис атмосферный фронт, в результате чего в Киеве ожидаются грозовые дожди с шквалами и грозами. 

Как мы уже писали, только за сегодняшний день из-за непогоды в Киевской области один человек погиб, а в самой столице четверо были ранены. В ГСЧС сообщают, скорость ветра достигает 25-28 м/c – деревья не выдерживают таких условий и падают прямо на жителей города.

В одном из районов сильный ветер сорвал крышу одного из промышленных, во многих других деревья падали на автомобили и проезжую часть.

Аналогичная погода наблюдается также и в Киевской области.

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