Над книжным рынком в Киеве клубится черный дым: что горело

Вскоре после появления информации о планах построить на месте книжного рынка на столичной Петровке торгово-развлекательный центр в этом районе возник сильный пожар.

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Об этом 24 июля сообщили в Facebook-группе dtp.kiev.ua, опубликовав снимок с поднимающимися клубами черного дыма в районе станции метро "Почайна".

Киевлян взволновала информация о возможном пожаре. Как сообщают некоторые источники, там загорелся чуть ли не сам книжный рынок. Впрочем, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Киеве, информацию о пожаре в районе "Почайной" не подтверждают.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

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Возгорание произошло в промышленной зоне и далеко от станции метро.

"Ни возле станции метро "Почайна", ни на территории книжного или вещевого рынков не было ни одного возгорания. Черные клубы дыма поднялись над территорией одного из заводов по улице Черноморской, 4-а в Оболонском районе Киева. Там загорелся мусор. Для его тушения хватило сил одного отделения спасателей", – рассказали сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева.

Напомним, на прошлой неделе в Оболонском районе произошел другой большой пожар. Как оказалось, мужчина поджигал траву и мусор. В отношении его был составлен административный протокол.

А на днях серьезный пожар произошел в столичной новостройке на улице Стеценко. Жители комплекса были эвакуированы и находились на безопасном расстоянии, а полиция перегородила проезд во двор и никого не пропускала.

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