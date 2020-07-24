Українська
$ 27,88
32,24
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Над книжным рынком в Киеве клубится черный дым: что горело

24 июля, 17:38

Александр Марущак , Станислав Кожемякин

Спасатели уверяют - насчет самой "Петровки" переживать не стоит

Вскоре после появления информации о планах построить на месте книжного рынка на столичной Петровке торгово-развлекательный центр в этом районе возник сильный пожар.

Реклама

Об этом 24 июля сообщили в Facebook-группе dtp.kiev.ua, опубликовав снимок с поднимающимися клубами черного дыма в районе станции метро "Почайна".

Киевлян взволновала информация о возможном пожаре. Как сообщают некоторые источники, там загорелся чуть ли не сам книжный рынок. Впрочем, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Киеве, информацию о пожаре в районе "Почайной" не подтверждают.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В тренде
В Киеве горел жилой комплекс в центре города (видео)
Реклама

Возгорание произошло в промышленной зоне и далеко от станции метро.

"Ни возле станции метро "Почайна", ни на территории книжного или вещевого рынков не было ни одного возгорания. Черные клубы дыма поднялись над территорией одного из заводов по улице Черноморской, 4-а в Оболонском районе Киева. Там загорелся мусор. Для его тушения хватило сил одного отделения спасателей", – рассказали сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева.

Напомним, на прошлой неделе в Оболонском районе произошел другой большой пожар. Как оказалось, мужчина поджигал траву и мусор. В отношении его был составлен административный протокол.

А на днях серьезный пожар произошел в столичной новостройке на улице Стеценко. Жители комплекса были эвакуированы и находились на безопасном расстоянии, а полиция перегородила проезд во двор и никого не пропускала.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Петровка книжный рынок пожар Почайна

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве нашли мертвым пропавшего главу общественной организации: подробности
В Киеве нашли мертвым пропавшего главу общественной организации: подробностиПроисшествия
Стало известно, кто подбросил взрывчатку в урну у метро Киева
Стало известно, кто подбросил взрывчатку в урну у метро КиеваПроисшествия
Захват заложника в Полтаве:
Захват заложника в Полтаве: "террорист" едет в сторону КиеваДругие регионы
По дороге из Киева в Днепр пропал глава общественной организации
По дороге из Киева в Днепр пропал глава общественной организацииПроисшествия
Водителю стало плохо за рулем: в Киеве такси с пассажиром врезалось в маршрутку (фото)
Водителю стало плохо за рулем: в Киеве такси с пассажиром врезалось в маршрутку (фото)Происшествия
Появилось фото семьи, погибшей в Киеве по вине пьяного водителя
Появилось фото семьи, погибшей в Киеве по вине пьяного водителяПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять