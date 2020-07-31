Нападали на почтовые отделения и обменники: в Киеве задержали грабителей (фото, видео)

Двое задержанных оказались уроженцами Донецкой области, а третий был в розыске за кражу

Столичные правоохранители задержали трех молодых мужчин, которые подозреваются в серии разбойных нападений на почтовые отделения и пункты обмена валюты, совершенных в течение 2019-2020 гг.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Так, ранее в полицию обратилась кассир обменника и сообщила, что в пункт обмена валюты на проспекте Бажана зашел неизвестный и угрожая гранатой пытался ограбить финучреждение. Ограбление провалилось, так как сработала сигнализация и преступник скрылся, оставив гранату "Ф-1" в ящике для передачи денег, выдернув из нее чеку.

По инциденту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (Разбой) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, и полицейские начали разыскивать лиц, причастных к преступлению. В итоге оперативники задержали 30-летнего мужчину.

"Им оказался 30-летний ранее судимый за кражи и подделку документов уроженец Донецкой области, который снимал в столице квартиру. Во время проведения первоочередных следственных действий он признался в совершении разбоя и сообщил, что по месту его проживания может находиться огнестрельное оружие и лица, причастные к другим вооруженных разбойным нападениям на территории Киева", – говорится в сообщении.

Позднее на съемной квартире мужчины задержали еще одного уроженца Донецкой области – 28-летнего парня, который обоснованно подозревается в совершении двух разбойных нападений на почтовые отделения в Деснянском и Днепровском районах столицы. Также был задержан 26-летний парень без определенного места жительства в Киеве, который скрывался от органов за совершение квартирной кражи в Шевченковском районе.

Правоохранители изъяли пистолет типа "Шмайсер" с тремя магазинами и боевые патроны к нему.

Задержанному за вооруженное разбойное нападение на пункт обмена валют объявили о подозрении в совершении двух уголовных преступлений и на время досудебного расследования он будет находиться под круглосуточным домашним арестом. С другими фигурантами проводятся следственные действия. Им еще не избрали меры пресечения.

Подозреваемым грозит до 12 лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что мужчина подстрелил грабителя в Киеве.

Также правоохранители задержали вооруженную банду, которая напала на дом предпринимателя в Козине.

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