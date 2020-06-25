Нападение на бизнесмена под Киевом: наемники расстреляли машину, чтобы не отдавать долг

Возможному организатору покушения и его сообщникам сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении участникам организованной группы в совершении покушения на убийство предпринимателя, сообщает прокуратура Киевской области.

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По данным следствия, глава преступной группировки решил убить бизнесмена, которому задолжал немалую сумму денег. Он нанял за деньги двух знакомых. Злоумышленники наблюдали за своей жертвой, чтобы выяснить его образ жизни, распорядок дня, место проживания и машины, на которых он ездит.

В дальнейшем фигуранты остановили автомобиль, в котором ехал предприниматель, и расстреляли авто, совершив более 10 выстрелов. После этого фигуранты сбежали с места преступления.

Сейчас подозреваемые взяты под стражу. Трех фигурантов, которые создали организованную группу, подозревают в покушении на убийство предпринимателя (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 15, п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Ранее в центре Киева был найден мертвым бизнесмен Леонид Вульф. В руках у него был пистолет-пулемет "Скорпион".

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Тем временем в Николаеве продолжается расследование покушения на местного бизнесмена Михаила Титова – полицейские рассматривают пять версий, связанных с попыткой его убийства. Как сообщили в областном управлении Нацполиции, было установлено место засады вероятного снайпера, а также его оружие.

А недавно бизнесмен из Броваров заказал убийство бывшей супруги. Подробности – в нашем сюжете:

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