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Нападение на нардепа под Киевом: появились подробности, фото и видео

Сегодня, 13:02

По данным полиции, народному избраннику забрызгали лицо слезоточивым газом и облили ему одежду жидкостью с резким неприятным запахом, похожим на экскременты

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

Главное управление Национальной полиции Киевской области сообщило подробности нападения на народного депутата под Киевом

В частности, сообщается, что в пятницу, 16 августа, около 10:00 двое неизвестных напали на народного избранника на одной из улиц Гостомеля. Они забрызгали мужчине лицо слезоточивым газом "Терен-4" и облили ему одежду "жидкостью с резким неприятным запахом, похожим на экскременты".

"Какое это вещество – установит экспертиза. После инцидента злоумышленники скрылись на автомобиле Opel серого цвета, иностранной регистрации. Для задержания пропавшего авто и злоумышленников на территории Киевской области и столицы введена полицейская операция "Перехват", ориентированы все наряды полиции", - говорится в сообщении пресс-службы областного главка полиции.

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Кроме того, стало известно и имя депутата, на которого было совершено нападение. Ним оказался внефракционный нардеп Виталий Куприй. На своей странице в Facebook он опубликовал фото и видео инцидента, а также некоторые данные о нападавших.

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Фото: facebook.com/yuriy.vitrenko

Также Куприй заявил, что это было покушение.

Напомним, что не так давно было совершено нападение на дом народного депутата из фракции "Народного фронта" Павла Пинзеника в Глевахе под Киевом. Четверо в балаклавах проникли в дом, связали находящихся там мужчину и женщину, после чего под угрозой насилия завладели большой суммой в иностранной валюте. Открыто уголовное производство по ст. 187 Уголовного кодекса Украины.

Также новости "Сегодня" писали, что в Киеве на Южном железнодорожном вокзале у народного депутата Владимира Арьева украли из сумки кошелек

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нападение гостомель Куприй

Источник: Сегодня

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