Нападение на птицефабрику под Киевом: разбойников отправили под арест

Одному фигуранту дела избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, второму - в виде круглосуточного домашнего ареста

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Киево-Святошинский суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста двум подозреваемым в нападении на птицефабрику в Новоселках под Киевом. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Последние подозреваются в разбойном нападении на птицефабрику, во время которого они избили охранника и похитили денежные средства в сумме 86 тыс. грн, которые находились в сейфе. Судом одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога, по другому подозреваемому применена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", – говорится в сообщении.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

При этом на данный момент третий подозреваемый еще находится в розыске.

Напомним, что под Киевом поймали банду, члены которой в форме сотрудников СБУ нападали на дорогие машины.

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