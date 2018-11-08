Нападение на ромов: подозрение координатору С14 отменили

Суд отменил сообщение о подозрении координатору радикально организации С14 Сергею Мазуру в погроме поселения ромов на Лысой горе в Киеве. Об этом говорится в определении суда.

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство адвоката подсудимого и отменил сообщение следователя о подозрении Мазуру по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

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Напомним, инцидент с нападением на ромов произошел 22 апреля. Участники националистической организации С14 в Киеве на Лысой горе прогнали ромов из лагеря, в котором они проживали и сожгли их палатки и вещи. В сети также появилось видео изгнания ромов из лагеря.

В итоге нападавшему на табор ромов на Лысой горе Мазуру сообщили о подозрении. Кроме того, полиция даже провела у него обыск по месту жительства.

В свою очередь полиция начала расследование нападения на ромов. Было возбуждено уголовное производство по ст. 161 ("Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии") и ч. 2 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины.