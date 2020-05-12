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В Киеве двое парней напали на бригаду скорой помощи

12 мая, 17:23

Игорь Серов

За избиение водителя хулиганам грозит 4 года тюрьмы

В Киеве правоохранители предъявили подозрение двум парням, которые в ночь на понедельник на проспекте Романа Шухевича напали на машину скорой помощи. Подробности нам сообщила спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"Бригада медиков прибыла на вызов и направилась к больному. Водитель остался ждать коллег в автомобиле. В это время двое местных жителей, увидев автомобиль, начали беспричинно провоцировать конфликт и нанесли водителю несколько ударов по голове и повредили авто. На место происшествия были вызваны полицейские, которые вскоре задержали нападавших", – сообщила нам Максимец.

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По данным прокуратуры Киева, нападавшим предъявлено подозрение по статье "Хулиганство", в суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Если вину нападавших докажут в суде, им грозит до 4 лет тюрьмы.

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Также, по информации прокуратуры Киева, суд арестовал троих мужчин, которые 9 мая проникли в в медучреждение на проспекте Победы и силой отобрали деньги и мобильные телефоны у двух медработников. Кроме того, налетчики захватили с собой печати медцентра. Злоумышленники были задержаны в тот же день. Им инкриминируют сразу две статьи УК: "Разбой" и "Похищение официальных документов, штампов или печатей". Если их вина будет доказана в суде, налетчикам грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

Напомним, за последний год в Украине произошла уже целая серия нападений на медиков. По данным врачей, бывало, что их атаковали пьяные пациенты.

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медики полиция скорая помощь пациенты нападения

Источник: Сегодня

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