В Киеве двое парней напали на бригаду скорой помощи

В Киеве правоохранители предъявили подозрение двум парням, которые в ночь на понедельник на проспекте Романа Шухевича напали на машину скорой помощи. Подробности нам сообщила спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"Бригада медиков прибыла на вызов и направилась к больному. Водитель остался ждать коллег в автомобиле. В это время двое местных жителей, увидев автомобиль, начали беспричинно провоцировать конфликт и нанесли водителю несколько ударов по голове и повредили авто. На место происшествия были вызваны полицейские, которые вскоре задержали нападавших", – сообщила нам Максимец.

Читайте также: Под Киевом разгорелся скандал: в больнице требовали деньги за тест на COVID-19

По данным прокуратуры Киева, нападавшим предъявлено подозрение по статье "Хулиганство", в суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Если вину нападавших докажут в суде, им грозит до 4 лет тюрьмы.

Реклама

Также, по информации прокуратуры Киева, суд арестовал троих мужчин, которые 9 мая проникли в в медучреждение на проспекте Победы и силой отобрали деньги и мобильные телефоны у двух медработников. Кроме того, налетчики захватили с собой печати медцентра. Злоумышленники были задержаны в тот же день. Им инкриминируют сразу две статьи УК: "Разбой" и "Похищение официальных документов, штампов или печатей". Если их вина будет доказана в суде, налетчикам грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

Напомним, за последний год в Украине произошла уже целая серия нападений на медиков. По данным врачей, бывало, что их атаковали пьяные пациенты.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама