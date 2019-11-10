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Нападение на ветерана АТО в Киеве: шокирующие подробности

10 ноября, 23:38

Полиция задержала подозреваемых в избиении

/ Фото: Нацполиция

В Киеве в ночь на воскресенье было совершено жестокое нападение на ветерана АТО и его жену, оба находятся в коме, подозреваемые задержаны, начато уголовное производство, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Ими оказались сын пострадавших и его друг.

"Мы установили, что вчера вечером между сыном и матерью в телефонном разговоре возник конфликт. Поэтому парень приехал в дом, где она проживала. Во время очередной ссоры он пытался ее избить, поэтому за женщину вступился его отчим. Впоследствии пасынок позвал своего друга, с которым и нанесли супругам телесные повреждения и скрылись", – рассказал начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев.

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Правонарушителей задержали в порядке ст.208 (задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Это – молодые люди, 1989 и 1990 г.р. Они предоставляют показания следователям", – добавили в полиции.

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По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч.2 ст.15 ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины.

Ранее в Оболонском районе Киева произошел ужасающий случай. Во время застолья между братом и сестрой произошел конфликт, мужчина до смерти избилродственницу, а когда понял, что она мертва, спрятал окровавленные одежду и постель на лестничной площадке, а сам сбежал. Бездыханное тело обнаружила соседка погибшей.

А на Закарпатье, в селе Загатье Иршавского района, во время семейной ссоры сын нанес телесные повреждения собственной матери – от жестоких побоев 83-летняя потерпевшая умерла.

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Киев избиение задержание жена полиция сын ветеран АТО нападения

Источник: Сегодня

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