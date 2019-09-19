Нападение на зама Кличко в Киеве: появились новые детали

Фото: facebook.com/pg/vslonchak

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В столице при странных обстоятельствах произошло нападение на заместителя главы КГГА, 35-летнего Владимира Слончака. Чиновник госпитализирован, пра­воохранители открыли уголовное производство по статье "Хулиганство".

Происшествие случилось во вторник ближе к полуночи на улице Митрополита Липковского в Соломенском районе. По предварительным данным, неизвестные напали на Слончака в подъезде новостройки. Как говорят в ГУ НП Киева, пострадавший был доставлен в больницу, и уже врачи сообщили о нем в полицию. Детали инцидента правоохранители еще выясняют, изъяли и изучают видео с камер наблюдения, которые были установлены возле места событий. Пострадавший также не пожелал рассказывать, что же произошло.

Коротким сообщением ограничилась лишь пресс-служба чиновника: "Состояние замглавы КГГА тяжелое. Наложили 14 швов на голову".

Владимир Слончак занял должность зама главы КГГА по вопросам самоуправленческих полномочий в ноябре 2018 года, ему доверили курировать вопросы комсобственности. Также он является главой Набсовета строительной компании "Киевгорстрой". Но связано ли нападение с профессиональной деятельностью или оно было "спонтанным", пока неясно.

Отметим, что в передряги Слончак попадает не в первый раз. В 2017 году он был участником конфликта со стрельбой возле города Василькова. Тогда в "Киевгорстрое" заявили, что авто их топ-менеджера блокировал на дороге неизвестный Mercedes, а потом злоумышленники открыли стрельбу и нанесли Слончаку ножевое ранение.

"По этому делу еще идет досудебное расследование по статье 122 "Нанесение телесных повреждений средней тяжести", — рассказали "Сегодня" в ГУ НП Киевской области.

Согласно декларации о доходах, Владимир Слончак проживает именно в Василькове, там находится вся семейная недвижимости, квартир в Киеве у него не значилось.

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Напомним, что не так давно было совершено нападение на дом экс-народного депутата из фракции "Народного фронта" Павла Пинзеника в Глевахе под Киевом. Четверо в балаклавах проникли в дом, связали находящихся там мужчину и женщину, после чего под угрозой насилия завладели большой суммой в иностранной валюте. Открыто уголовное производство по ст. 187 Уголовного кодекса Украины.

Также новости "Сегодня" писали, что в Киеве на Южном железнодорожном вокзале у народного депутата Владимира Арьева украли из сумки кошелек.

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