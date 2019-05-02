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Нападение с ножом на копа в Киеве: полиция сообщила подробности

2 мая, 13:50

Пьяным дебоширом оказался 23-летний киевлянин, который уже год скрывается от выполнения решения суда

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua.

В полиции сообщили подробности нападения с ножом на копа, которое произошло накануне вечером на Лесном проспекте в Киеве. 

"Работник полиции увидел, как на улице между двумя неизвестными возник конфликт, при этом один из них держал в это время за спиной нож. Чтобы он не причинил никому вреда, полицейский представился и попросил спрятать холодное оружие. В результате злоумышленник бросился с ножом на правоохранителя, который утихомирил правонарушителя и держал его до приезда патрульных", – говорится в сообщении столичного главка Нацполиции.

Уточняется, что сотрудник полиции получил непроникающую колото-резаную рану грудной клетки, после чего был госпитализирован в больницу для оказания помощи.

Дебоширом оказался 23-летний киевлянин, который уже год скрывается от исполнения решения суда (пребывание под стражей) за совершение преступления, предусмотренного ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

По факту инцидента начато уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненный срок.

Ранее мы сообщали, что двух людей задержали за нападение на полицейских на контрольно-пропускном пункте в Чернобыльской зоне отчуждения. Выяснилось, что полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2121, водитель которого был пьян и нарушал правила дорожного движения. Полицейский потребовал предоставить документы для проверки, но водитель начал хватать его за одежду и снаряжение. На помощь правонарушителю вышла пассажирка авто, которая оказалась его сожительницей, неожиданно укусила за руку и ударила одного из правоохранителей баллонным ключом по голове. Впоследствии медики диагностировали у него гематому и прокус фаланги на руке.

Также сообщалось, что в Одессе стражи порядка задержали мужчину, который нанес полицейскому ножевое ранение. Раненого офицера полиции госпитализировали, а его коллеги на протяжении часа сумели установить личности участников происшествия.


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Тег Киев, нападение, полицейский

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