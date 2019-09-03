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Нападение секретаря горсовета Борисполя на активиста: полиция переквалифицировала дело

3 сентября, 10:58

Уголовное производство уже расследуется по статье о хулиганстве

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

Полиция переквалифицировала уголовное производство по факту нападения секретаря Бориспольского горсовета на общественного активиста.

Так, дело было открыто 29 августа по статье 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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"В ходе расследования указанного уголовного производства, опроса свидетелей, просмотра записей с камер видеонаблюдения и проведения следственных экспериментов, следователь видит в действиях мужчины признаки хулиганских действий, в связи с чем вынес постановление о его переквалификации на преступление, предусмотренное ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции Киевской области.

Сейчас материалы указанного уголовного производства направлены в прокуратуру для изучения и согласования сообщения о подозрении правонарушителю.

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Ранее сообщалось, что скандальный сын мэра Прилук Ярослав Попенко, который ранее неоднократно попадал в пьяные ДТП, угодил в очередную историю. На этот раз он напал на главу местной общественной организации "Небезразличные прилучане" Романа Гоголя.

Кроме того, в Сумской области неизвестные напали и жестоко избили бывшего мэра Конотопа Артема Семенихина. Полиция расследует нападение как покушение на убийство.

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Борисполь нападение хулиганство

Источник: Сегодня

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