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Нападение в метро: парни жестоко избили молодого мужчину за замечание (видео)

27 мая, 00:02

Мила Князьская-Ханова

Нападавших нашли, им сообщили о подозрении

В Киеве четырем молодым парням сообщили о подозрении в хулиганстве, совершенном в столичном метро, сообщает прокуратура Киева.

Инцидент произошел 5 марта в этом году в вагоне метрополитена. Во время движения электропоезда между станциями метро "Оболонь" и "Почайна", четверо подозреваемых, двое из которых являются несовершеннолетними, громко матерились, чем нарушали общественный порядок. В это время в вагоне находился 20-летний мужчина, который сделал им замечание. В ответ парни жестоко избили его до потери сознания.

По результатам расследования правоохранителям удалось установить лиц, совершивших указанное правонарушение. Теперь им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц) и решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Напомним, в 2019 году в Шевченковском районе Киева возле станции метро "Берестейская" двое парней избили мужчину, применили газовый баллончик, забрали у него мобильный телефон и скрылись.

А в Харькове на одной из станций метрополитена полицейский жестко задержал пассажира, который пытался проехаться "зайцем".

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Киев метро прокуратура хулиганство инцидент правонарушение

Источник: Сегодня

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