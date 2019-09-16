Нападения на дома и обман на обмене валют: жители Киева и области становятся жертвами банд

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

За последние несколько дней в столице и Киевской области правоохранители раскрыли ряд резонансных преступлений. В Печерском районе задержали двух аферистов, которые на Крещатике обманули киевлянку во время обмена валюты.

"Женщина решила обменять 400 долларов в обменном пункте на Крещатике. Двое мужчин, которые стояли рядом, предложили ей это сделать по более выгодному курсу, и она согласилась. Пока один из мужчин считал деньги, другой отвлекал клиентку разговорами. После того как они ушли, женщина обнаружила, что ей дали всего 2 тысячи гривен вместо десяти тысяч", — рассказали в ГУ НП Киева.

Злоумышленников вскоре удалось задержать: оба — 44-летние местные жители, которые раньше к уголовной ответственности не привлекались. Наказание за мошенничество им грозит довольно щадящее: от 850 грн штрафа до трех лет тюрьмы.

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В Киевской области, тем временем, обезвредили более опасную банду. Четверо мужчин промышляли разбойными нападениями на частные элитные дома и отбирали у людей ценные вещи и деньги. По данным ГУ НП Киевской области, во время одного из налетов в селе Воропаев они связали семью, угрожали утюгом и прострелили ногу хозяину дома. Во время обысков у злоумышленников обнаружили оружие, гранаты, средства спецсвязи и конспирации, награбленное имущество. Подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, что под Киевом поймали банду, члены которой в форме сотрудников СБУ нападали на дорогие машины.

Также мы писали, что в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги.

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