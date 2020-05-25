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Ударили в лицо и по затылку: в Киеве напали на врача из Института рака

25 мая, 14:49

Александр Марущак

Нападавшему удалось сбежать, его разыскивают

В столице утром, 25 мая, было совершено нападение на заместителя главного врача Национального института рака Анатолия Шудрака. В полиции Киева нам подтвердили эту информацию и рассказали подробности происшествия.

"Сообщение о нападении на улице Михаила Ломоносова поступило в полицию в 8:20. Неизвестный ударил в голову мужчину 1967 года рождения, который является сотрудником Национального института рака. На место выехала следственно-оперативная группа полиции Голосеевского района. По предварительной информации, в момент, когда потерпевший заходил в здание института, к нему подошел неизвестный и ударил его по лицу, а затем нанес еще один удар в затылок", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Голосеевского района Киева.

Там отмечают, что были опрошены свидетели и сам потерпевший – они не видели в руках у нападающего кастета или другого предмета

"Потерпевшего отправили на прохождения судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить степень полученных повреждений. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 125 – нанесение легких телесных повреждений. Возможно, статья будет переквалифицирована в зависимости от результатов судмедэкспертизы", – добавляют в полиции.

Нападавшему удалось сразу убежать с места конфликта.

"От потерпевшего мы получили приметы нападавшего. Сейчас оперативники проверяют полученную информацию и разыскивают злоумышленника", – добавляют в полиции.

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Напомним, что о ЧП написал руководитель Национального института рака на своей странице в социальных сетях. Он отмечает, что это уже не первое нападения на работников института.


В полиции также подтверждают эту информацию. В марте этого года было совершено хулиганское нападения на главного врача этого института.

Напомним, ранее в Ровно на врача "скорой" напали во время оказания медицинской помощи пациенту. Пока бригада спасала парня в автомобиле, его нетрезвый приятель набросился на женщину с кулаками. В результате нападения врач получила черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

А в городе Ватутино Черкасской области в приемном отделении городской больницы мужчина избил врача скорой помощи.Пострадавший получил двойной перелом челюсти.

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Киев происшествия уголовное производство Институт рака нападение следственно-оперативная группа

Источник: Сегодня

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