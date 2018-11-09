Нардеп Лещенко попал в ДТП: фура протаранила автомобиль депутата

В пятницу, 9 ноября, в ДТП попал народный депутат Сергей Лещенко на своем автомобиле Volkswagen. Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Авария случилась на новом отрезке Большой Окружной дороги в Оболонском районе столицы. Нардеп ехал на своем Volkswagen в направлении Пущи-Водицы и остановился на обочине, чтобы посмотреть карту. В этот момент в его автомобиль на полном ходу врезался грузовик DAF. В результате столкновения машина нардепа развернулась на 180 градусов, а грузовик съехал на обочину и перевернулся.





Фото: www.facebook.com/leshchenko.ukraine

Фото: www.facebook.com/leshchenko.ukraine

Выяснилось, что водителю грузовика 22 года. После столкновения водитель вылетел через лобовое стекло. Прибывшие медики оказали скорую помощь водителю грузовика. Правоохранители на месте выясняют причины аварии.

Напомним, сегодня утром в ДТП перевернулся "Москвич" с прицепом. На дороге разлилось топливо и рассыпались стекла. На дороге также образовалась огромная пробка.

Кроме того, под Индустриальным путепроводом в Соломенском районе Киева сбили женщину. Она пыталась перебежать дорогу в три полосы под мостом, водитель Citroen не успел отреагировать и сбил пешехода. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП.