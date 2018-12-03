Нардепу Кужель вернули телефон, украденный на ярмарке в Киеве

Полиция вернула телефон, украденный у народного депутата Александры Кужель. Об этом сама нардеп сообщила на своей странице в Facebook.

"Неожиданное рядом! Сегодня вечером мне вернули мой телефон в Печерском отделении полиции! Спасибо огромное", – написала парламентарий.

По ее словам, сразу после кражи она сама поехала в отделение полиции и написала заявление, а также дала показания. Кужель также сообщила, что поставила программу полного уничтожения содержимого в телефоне.

Ранее в УНН сообщили, что у Кужель во время поседения продуктовой ярмарки в Печерском районе Киева украли IРhonе Х. Телефон вытащили из хозяйственной сумки. Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 185 УК – кража.

Напомним, в июне в Киеве обворовали председателя Конституционного суда Литвы Дайнюса Жалимаса. Пропажу кошелька с деньгами иностранец заметил, находясь в магазине.

Кроме того, в сентябре прокурора ГПУ обворовали в киевском парке "Муромец". У Сергея Горбатюка украли сумку с деньгами и документами.