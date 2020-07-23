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Наркотиков на 5 млн гривен: в Киевской области нашли плантацию конопли (фото)

23 июля, 11:41

Наталья Руда Наталья Руда

Мужчина обустроил парник на территории фермерского хозяйства

В Киевской области правоохранители обнаружили плантацию конопли в парнике и изъяли наркотиков на пять миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"На территории фермерского хозяйства 57-летний мужчина установил парник, в котором обнаружили и изъяли 440 кустов конопли. Кроме этого, во время санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого изъяли около трех килограммов готовой продукции наркотического средства "каннабис". Стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет около 5 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Фигуранту объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли).

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

Ранее в бывшем ночном клубе в Киевской области накрыли масштабную нарколабораторию.

Тем временем в Ровно задержали учительницу, продававшую наркотики.

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наркотики конопля киевская область

Источник: Сегодня

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