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Нашли на лестнице в подвале: подробности смерти директора столичного кинотеатра

12 марта, 10:43

Александр Марущак, Наталья Руда

Директора кинотеатра "Флоренция" нашли его коллеги

Стали известны подробности смерти директора кинотеатра "Флоренция", который находится на столичной Троещине (проспект Маяковского, 31).

В полиции Деснянского района сайту "Сегодня" рассказали подробности происшествия.

Трагедия разыгралась вчера вечером, когда все обсуждали новость про закрытие киевских кинотеатров на время карантина из-за коронавируса.

Полицию в 22:00 вызвали сотрудники кинотеатра. Они искали своего руководителя и обнаружили лежащим без признаков жизни.

"Директора кинотеатра нашли его коллеги и не в подсобке, а на лестнице в подвальном помещении кинотеатра. После этого на место они вызвали полицию. На теле не обнаружено следов насильственной смерти, его отправили на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. Умершему было 53 года. Открыто уголовное производство по статье 115-й с дополнительной квалификацией – внезапная смерть. Правооохранители опросили сотрудников кинотеатра, выясняли, с кем общался мужчина, и почему пошел в подвальное помещение, также опросили родственников директора. Проводится расследование", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Деснянского района.

Ранее на Лесном массиве в Киеве, в подъезде жилого дома на улице Шолом-Алейхема, обнаружили мертвого мужчину.

Кроме того, из днепровского залива рыбаки достали пакет, в котором находилась человеческая голова.

Также в Кривом Роге на берегу озера нашли женское тело – без рук, ног и головы:

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Киев кинотеатр Троещина

Источник: Сегодня

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