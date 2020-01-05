Нашлись киевские "Ромео и Джульетта", которых полиция всей страны искала с декабря

/ Фото: Нацполиция

Полицейские Одесской области вернули домой двух подростков, которых разыскивали еще с декабря киевские правоохранители. 16-летних юношу и девушку правоохранители нашли в Черноморске. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Как было известно, родители рассказали, что их дети – Даниил Деньга и Анастасия Малаш – оставили дом в Киеве, прихватив крупную сумму денег.

Перед Новым годом одесские полицейские получили информацию о том, что несовершеннолетние отправились в Одессу. Ориентировка о пропавших было распространено среди правоохранителей всех районов области.

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"Разыскал несовершеннолетних участковый офицер Черноморского отдела полиции. Чтобы их не узнали, разыскиваемые изменили одежду, прически и покрасили волосы. Подростки снимали жилье посуточно и планировали в дальнейшем жить вместе, а когда деньги, которые они забрали из дома, закончились – устроились на неофициальную работу в сети Интернет", – пишут в ведомстве.

Сейчас подростков вернули родителям в Киев.

Напомним, правоохранители Киевской области разыскивают 15-летнюю Екатерину Югатову, которая 2 января ушла из дома на улице Ломоносова в Ирпене и до сих пор не вернулась. На связь с родными девушка не выходит.

Также новости "Сегодня" писали, что в Одесской области ранее произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке пропала 11-летняя Даша Лукьяненко, а после напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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