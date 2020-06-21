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Найдена третья жертва взрыва дома на Позняках

21 июня, 20:17

Юрий Божко Юрий Божко

Спасатели извлекли из-под завалов тело мужчины

В ходе разбора завалов взорвавшегося дома на Позняках было обнаружено тело третьей жертвы. Об этом сообщил спикер ГУ ГСЧС Киева александр Хорунжий.

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спикер жертвы ГСЧС

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