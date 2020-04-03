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Нажился на похоронах: под Киевом коммунальщик "увел" из бюджета миллион гривен

3 апреля, 16:58

Мила Князьская-Ханова

Сотрудник коммунального предприятия торговал ритуальными товарами, а деньги забирал себе

Следователи Бориспольского отдела полиции направили в суд дело в отношении 50-летнего мужчины, который, работая в одном из коммунальных предприятий города, присвоил 1 млн. гривен из местного бюджета, сообщает полиция Киевской области.

Правоохранители выяснили, что в период с 2016 по 2019 год, работник коммунального предприятия, которое финансируется частично местным бюджетом, продавал гражданам разный ритуальный товар и аксессуары для организации похорон за наличные. Весь товар злоумышленник реализовывал, минуя кассовый аппарат. Полученные преступным путем средства он присваивал и тратил на собственные нужды.

Работники полиции провели все необходимые следственно-оперативные действия и экспертизы, чтобы собрать доказательную базу. Сейчас уголовное производство, открытое по ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением) направлено в суд.

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Мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Ранее столичная прокуратура объявила подозрение главам трех поселковых советов Киевской области, которые подозреваются в хищении почти 2,4 миллиона гривен, выделенных на ремонт дорог в Вышгородском районе.

Также новости "Сегодня" писали о том, что в Украине выросло количество взяток.

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суд Борисполь уголовное производство присвоение злоумышленник

Источник: Сегодня

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