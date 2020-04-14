"Не читайте всякий бред": ликвидатор аварии на ЧАЭС опроверг опасность лесных пожаров для ядерного хранилища

Информация о том, что пожар достиг хранилища ядерного топлива ЧАЭС и это представляет большую опасность, не отвчает действительность. Такое мнение высказал Леонид Косянчук, бывший работник Цеха радиационной безопасности ЧАЭС в период ликвидации аварии.

"Такой бред могут писать только те, кто понятия не имеет о чем они пишут и никогда не видели территорию ЧАЭС и её окрестностей. Могу вам доложить следующее: ХОЯТов (хранилищ отработанного ядерного топлива) на сегодня есть два, ХОЯТ-1 и ХОЯТ-2 (появившееся уже после ликвидации аварии). Так вот, ХОЯТ-1 находится непосредственно на территории станции в зоне строгого режима, не далеко от здания самой ЧАЭС со стороны промплощадки и соединен с корпусом надземной галереей. Более того, это мощное бетонное сооружение, которое и бомбой нельзя повредить, не то что лесным пожаром!", – пишет Леонид Косянчук на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что ближайшие лесные насаждения, примыкавшие к территории станции – это так называемый "Рыжий лес", который ликвидаторы уничтожили и засыпали метровым слоем песка еще в 1986 году.

"Что же касается вновь построенного ХОЯТ-2, то это хранилище тоже обнесено высоким бетонным забором, и состоит из тяжело армированного бетона. Никакой лесной пожар ему не страшен ! Тем более, что ближайшие насаждения находятся в сотнях метров от забора периметра. А от забора до самого хранилища еще такое же расстояние, лишенное всяких насаждений. Так что, не читайте всякий бред и будьте здоровы!", – подытожил бывший работник Цеха радиационной безопасности ЧАЭС.



Напомним, пожары в больших масштабах в Чернобыльской зоне отчуждения начались 4 апреля. На момент, когда об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, горело уже 20 гектаров леса. Огромные выгоревшие территории Зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС сняли с беспилотника аэроразведки. Он прошел маршрут в более 60 км по Чернобыльской зоне и зафиксировал очаги задымлений и пожаров, а также последствия пожаров на территориях, где прошел огонь.

Новости "Сегодня" собрали все подробности масштабного ЧП, а также фото и видео из Чернобыля.

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