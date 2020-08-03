"Не могу издать ни звука": избитая в поезде Анастасия Луговая рассказала о самочувствии

Девушка уверена, что у напавшего была не первой жертвой

Анастасия Луговая, на которую в поезде напал и пытался изнасиловать мужчина, призналась, что страдает от боли и совсем не может говорить.

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"Сегодня я уже такая. Не могу привыкнуть к девушке в зеркале. Проснулась в 6 утра от боли. Если вчера хоть немного могла „мугыкать" и отвечать на вопросы, то сегодня не могу издать ни звука", - написала она на своей страничке в Facebook.

По словам девушки, в периоды паники она задается вопросом „за что?" и жалеет себя.

Фото: facebook.com/anastaisha.lygova

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"Но не из-за жалости я решила это пустить в массы! Я уверенна, что у напавшего я была не первой жертвой. Но моим не молчанием следующих жертв у него не будет", - написала она.

Напомним, в поезде Мариуполь – Киев мужчина жестоко избил женщину и пытался ее изнасиловать. По ее словам, в ту ночь она ехала с ребенком в купе. Анастасия проснулась от сильных ударов по голове. Сначала неизвестный ее жестоко избил, а потом попытался изнасиловать.

Подозреваемым оказался уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения. Он был трижды судим. В 1996 году – за угон автомобиля, в 1999-м – за хулиганство, в 2008-м – за кражу.

Соломенским районным судом столицы подозреваемому избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 28 сентября. Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие), ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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