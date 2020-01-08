"Не рассчитали силы". В Киеве подростки убили мужчину

Фото: ГО "Столица"

На столичной Троещине группа подростков убили прохожего при попытке ограбления. Об этом пишет "ГО Столиця" в Facebook.

Так, на днях в 01:23 на линию 102 поступило сообщение от мужчины, который рядом с домом по улице Маяковского, 11Б, увидел своего соседа с пробитой головой.

"Заявитель также добавил, что видел людей, которые это сделали и они как раз забежали в соседний подъезд. Наряд, прибывший на вызов, только зафиксировал смерть потерпевшего. Отрабатывая предоставленную информацию, правоохранители в 09:00 задержали всех участников данного события. Ими оказались: два парня 19-ти лет, один 16-ти и еще одна девушка 14-ти лет, сдали еще двух – мужчину 30-ти лет и парня 17-ти лет", – говорится в сообщении.

Фото: ГО "Столица"

Уточняется, что по словам фигурантов, они "хотели просто ограбить мужчину и немного не рассчитали силы". Также появилось видео задержания подростков, в ходе которого едва не произошел самосуд.

Ранее в Харьковской области подростки поиздевались над беспомощным мужчиной.

Также сообщалось, что в столице возле "Арена Сити" толпа подростков жестоко избила лежачего мужчину.

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