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Неадекват бросился с ножом на пассажиров в киевском метро

24 июня, 15:14

Нападавшего обезвредили неравнодушные очевидцы происходящего


На станции метро "Лесная" в Киеве один из пассажиров набросился на людей с ножом. Неадекватного мужчину обезвредили неравнодушных очевидцы. После этого вызвали полицию. Во время задержания нападавший пытался спрятать складной нож в кармане.

В тот же вечер полицейские арестовали еще одного дебошира, который с тесаком в руках пытался напасть на женщину с пятилетним ребенком. Задержанный назвал себя психиатром. А вот объяснять свое намерение – отказался.

Напомним, в пятницу в метро произошло еще одно ЧП с пассажиром. По неизвестным пока причинам парень упал на перроне и ударился головой. В этот момент проезжал поезд метро и задел голову бедолаги.

В этот же день на одной из центральных станций метрополитена в Киеве произошла давка.

Это случилось на станции "Дворце спорта". Она служит пересадочным узлом, соединяющей две ветки метрополитена. Здесь скопились сотни пассажиров, в частности, из-за того, что  были закрыты другие пересадочные узлы – станции "Майдан Независимости" и "Крещатик" - из-за ложного сообщения о минировании.

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Тег Киев, криминал, происшествие, метро, нож, полиция, Полиция Киева

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