Неделю держали в заложниках: в Киеве похитили бизнесмена

В Киеве правоохранители задержали шесть членов преступной группы, которые похитили предпринимателя и удерживали его больше недели. Организаторами преступления оказались бывшие партнеры потерпевшего, а мотивом его похищения стали финансовые обязательства. Злоумышленники требовали за освобождение бизнесмена более 2 млн долларов США.

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Как рассказали в пресс-службе прокуратуры столицы, 21 августа под предлогом просмотра объекта недвижимости за пределами Киева злоумышленники встретились с 48-летним бизнесменом в центре столицы, заманили его в машину и похитили.

Пострадавшего накачали медицинскими препаратами, запихнули в микроавтобус и вывезли в недостроенный дом в Киевской области и закрыли.

По словам начальника столичной полиции Андрея Крищенко, потерпевший пытался убежать. Выпрыгнув со второго этажа дома, бизнесмен сломал обе ноги, его схватили похитители.

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После этого пострадавшего перевезли в другой дом в Киевской области, где продолжили незаконно удерживать в течение недели.

29 августа в ходе спецоперации участников преступной группы задержали, а потерпевшего освободили. С травмами различной степени тяжести его доставили в больницу.

Прокурор Киева Олег Кипер отметил, что задержанные – жители столицы в возрасте от 35 до 52 лет, ранее не судимые. У них дома копы провели 13 неотложных обысков, в ходе которых изъяли черновые записи, долговые расписки, флэш-накопители, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

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Во время обысков у фигурантов также изъяли большое количество оружия, а именно 12 ручных гранатометов, 28 гранат различных систем, более 5000 патронов, автоматическое оружие, пистолеты, а также запалы и 400 г тротила.

Сейчас устанавливается происхождение оружия и боеприпасов. Все изъятое направили на экспертизу.

Задержанным сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 и ч. 2 ст. 189 УК Украины.

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Суд избрал организаторам преступления меры пресечения в виде содержания под стражей, еще двум – в виде домашнего ареста, в отношении других подозреваемых судебные заседания по избранию меры пресечения продолжаются.

Ранее мы сообщали, что в Одессе задержали участников банды, которые похищали людей ради выкупа.

Также напомним, не так давно в Черкассах злоумышленник похитил знакомую и требовал у ее мужа выкуп: автомобиль и тысячу долларов.

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