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Неизвестные испортили мурал бразильского художника на столичных Позняках

18 февраля, 13:38

Александр Марущак

Рисунок сделал Родриго Бранко в рамках фестиваля Mural Social Club

Неизвестные испортили мурал на столичных Позняках. Портрет мужчины облили краской и написали на нем нецензурное слово. Настенный рисунок украшал здание на пересечении улиц Княжий затон и Срибнокильской, 1 с лета 2016 года.

Напомним, рисунок сделал бразильский художник Родриго Бранко в рамках фестиваля Mural Social Club. Художник известен тем, что любит рисовать портреты людей, которые ему больше всего запомнились из детства. Еще один портрет он нарисовал в том же году в Чернигове, на улице Коцюбинского, 54.

Киевский мурал стал ярким украшением в сером районе высоток на Позняках, возле него часто фотографировались прохожие. Впрочем, нашлись и те, кому рисунок не очень нравился.

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Так выглядел мурал до того, как его испортили

Так выглядел мурал до того, как его испортили

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Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Пока неизвестно, будут ли восстанавливать испорченный хулиганами мурал.

Сайт "Сегодня" обратился к организаторам фестиваля. Там шокированы актом вандализма и пока не смогли ответить: кто и когда восстановит рисунок. Также неизвестно, сможет ли полиция найти хулиганов, которые испортили работу бразильского художника.

Ранее неизвестные испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз, расположенную неподалеку парка "Наталка" и гольф-клуба на Оболонской набережной.

Также в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

Кроме того, в Киеве в начале января на Троещине неизвестные испортили мурал с котом известного столичного художника Виталия Гидевана.

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Киев вандалы мурал

Источник: Сегодня

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