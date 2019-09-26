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Неизвестные на Сырце вырвали из асфальта и украли сигнального "школьника" у перехода

26 сентября, 08:57

Александр Марущак

Инициатива установки сигнальный фигурок у пешеходных перехожов победила в Общественном бюджете-2019

Фото: facebook.com/brodskyy

Фото: facebook.com/brodskyy

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На улицах в микрорайоне Сырец установили первые ростовые фигуры школьников возле нерегулируемых пешеходных переходов. Они должны привлекать внимание водителей, чтобы те снижали скорость возле переходов. Фигурками планировали оборудовать 25 пешеходных переходов в микрорайоне, возле школ, детсадов, детских учреждений.

Напомним, что эта инициатива киевлян победила в Общественном бюджете-2019. Установка фигурок обошлась в полмиллиона гривен. По словам депутата Киеврады Александра Бродского, новшество нравится жителям Сырца.

Фото: facebook.com/brodskyy

Фото: facebook.com/brodskyy

"Мы ожидаем до конца этого года 25 таких фигурок в микрорайоне. Сейчас уже установлено всего пять. Они сделаны из антивандального пластика. Правда, минувшей ночью одну фигуру уже успели украсть. Ее буквально вырвали вместе с асфальтом неизвестные. В бюджете на этот проект было заложено более 500 тысяч гривен, но в результате торгов на ProZorro его удешевили почти вдвое. Отсюда и низкое качество. Фигурки явно нужно укреплять, чтобы украсть было невозможно", — рассказал "Сегодня" Бродский.

Ранее сообщалось, что вандалы разукрасили скульптуру киевского Самсона в розовый цвет.

Также сообщалось, что неизвестные испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз, расположенную неподалеку парка "Наталка" и гольф-клуба на Оболонской набережной. Скульптуру музы, которая держит венок, щедро облили разноцветными красками – черной, ярко-красной, зеленой. Также на Русановке в Киеве изуродовали скульптуру "Бабушки с кравчучкой". Бабушке "сняли" смешную шапку и практически полностью раскурочили голову.

Также в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

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Киев переход вандализм

Источник: Сегодня

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