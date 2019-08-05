Фото: А. Малеваный

Неизвестные отравили городские пруды в Киеве Наталья Мамчур https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5,%20%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0,%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BC https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5,%20%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0,%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BC 2019-08-05T09:15:00+03:00 Происшествия В Ореховатских прудах вода стала ядовитого ярко-оранжевого цвета

В Киеве случилось несколько экологических ЧП на водоемах. В Ореховатских прудах на территории Голосеевского парка вода стала ядовитого ярко-оранжевого цвета. В управлении природных ресурсов КГГА говорят, что произошел сброс неизвестного вещества.

"Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности ищет несанкционированные врезки в ливнесток. Исследования показали, что предельно допустимая концентрация железа превышена в 1,17 раза. Образцы воды также направлены на дополнительную проверку", — отмечают здесь.

По данным управления, произошедшим занимается и полиция. Местные активисты отмечают, что это уже второй подобный случай за последние две недели.

Фото: А. Малеваный

Фото: А. Малеваный

Еще хуже ситуация с озером на улице Булгакова в Святошинском районе. Местные рассказывают, что в водоеме внезапно погибла вся рыба и другая живность, а в воздухе начал распространяться невыносимый смрад.

"Вонь, вода цвета молока. Коммунальщики уже вывезли десятки килограмм дохлой рыбы, но что произошло — еще не известно", — говорят люди. Результаты анализов воды должны быть готовы в начале недели.

О ЧП на озере в Святошинском районе смотрите в сюжете:

Ранее сообщалось, что жители Канева Черкасской области увидели на берегу Днепра мертвых бычков, сомов, судаков, окуней и щук. В реке погибли более тысячи рыбин.

Также не так давно в Одесской области сотрудники рыбоохранного патруля зафиксировали в Хаджибейском лимане массовую гибель креветки и рыбы.

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