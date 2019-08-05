Неизвестные отравили городские пруды в Киеве

В Киеве случилось несколько экологических ЧП на водоемах. В Ореховатских прудах на территории Голосеевского парка вода стала ядовитого ярко-оранжевого цвета. В управлении природных ресурсов КГГА говорят, что произошел сброс неизвестного вещества.
"Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности ищет несанкционированные врезки в ливнесток. Исследования показали, что предельно допустимая концентрация железа превышена в 1,17 раза. Образцы воды также направлены на дополнительную проверку", — отмечают здесь.
По данным управления, произошедшим занимается и полиция. Местные активисты отмечают, что это уже второй подобный случай за последние две недели.
Еще хуже ситуация с озером на улице Булгакова в Святошинском районе. Местные рассказывают, что в водоеме внезапно погибла вся рыба и другая живность, а в воздухе начал распространяться невыносимый смрад.
"Вонь, вода цвета молока. Коммунальщики уже вывезли десятки килограмм дохлой рыбы, но что произошло — еще не известно", — говорят люди. Результаты анализов воды должны быть готовы в начале недели.
О ЧП на озере в Святошинском районе смотрите в сюжете:
Ранее сообщалось, что жители Канева Черкасской области увидели на берегу Днепра мертвых бычков, сомов, судаков, окуней и щук. В реке погибли более тысячи рыбин.
Также не так давно в Одесской области сотрудники рыбоохранного патруля зафиксировали в Хаджибейском лимане массовую гибель креветки и рыбы.
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