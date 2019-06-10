Неизвестные сообщили о минировании Минобороны, Верховной Рады и столичного метро

Также поступила информация о минировании магазинов

Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киеве в понедельник, 10 июня, неизвестные сообщили о минировании, кроме станций метро "Золотые ворота" и "Театральная", также зданий Министерства обороны, Верховной Рады, магазинов и еще трех станций подземки. В столичной полиции "Сегодня" подтвердили получение анонимных сообщений о минировании.

"Да, такое сообщение пришло на электронную почту ГСЧС. В нем сказано, что в городе заминированы станции метро "Золотые Ворота", "Театральная", "Теремки", "Печерская", "Олимпийская", а также здания Верховной Рады, Министерства обороны Украины и несколько магазинов. Вся информация проверяется, проводится осмотр помещений. На месте работают кинологические службы и взрывотехники", – сообщили "Сегодня" в полиции Киева.

Напомним, что в столице практически каждую неделю "минируют" объекты социальной инфраструктуры. В частности, на прошлой неделе в Киеве "заминировали" Lavina, Globus, Skymall, ArtMall, детсады "Теремок", "Незабудка", "Родничок", "Елочка", "Сказочный городок", "Рассвет", больницы на Волынской, 21, на Демеевской, 5А, на Кирилловской, 103, на Братиславской, 3 и на Коновальца, 34А.

Не так давно новости "Сегодня" сообщали, что в Киеве несколько раз "минировали" аэропорт "Киев" ("Жуляны"). Также дважды полиция получала сообщения об угрозах взрыва в зданиях Верховной Рады, Кабинета министров. Вместе с тем также поступают сообщения о минировании и жилых домов. Один из таких случаев недавно был в Святошинском районе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Неизвестные сообщили о минировании Минобороны, Верховной Рады и столичного метро". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"