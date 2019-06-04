Неизвестные сообщили о минировании в Киеве сети супермаркетов

В столице со вчерашнего дня не работают 30 продуктовых супермаркетов

Фото: Василий Михальчук, Сегодня

Со вчерашнего вечера в столице не работает 30 продуктовых супермаркетов известной торговой сети. Люди не могут попасть в магазины, так как вход в них перекрыт торговыми тележками. Охранники поясняют людям, что закрытие магазинов якобы связано с проведением технических работ.

"Я зашла за продуктами в торговый центр на Индустриальном, все магазины рабочие, кроме моего супермаркета. Администраторы магазина не смогли объяснить причину закрытия супермаркета", – сетует киевлянка Мария Рудик.

На горячей линии торговой сети нам пояснили, что со вчерашнего вечера в полицию стали поступать сообщения о минировании 30 магазинов по всей столице.

"Увы, мы не можем сказать, когда закончится проверка и откроются все магазины", – поясняют в компании.

Отметим, что в столице практически каждую неделю "минируют" объекты социальной инфраструктуры. Не так давно несколько раз "минировали" аэропорт "Киев" ("Жуляны"). Также дважды полиция получала сообщения об угрозах взрыва в зданиях Верховной Рады, Кабинета министров. Вместе с тем также поступают сообщения о минировании и жилых домов. Один из таких случаев недавно был в Святошинском районе.

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