Необычное ДТП: под Киевом перевернулась фура с кукурузой (фото и видео)

Тяжелый грузовик слетел с дороги и перевернулся на крышу

Фото: Информатор

17 февраля на Бориспольской Окружной на подъезде к столице произошла серьезная авария. Фура DAF двигалась по направлению в сторону Киева, съехала с дороги на обочину и перевернулась. Прицеп грузового автомобиля был доверху загружен зернами кукурузы, сообщает "Информатор".

Зерно высыпалось прямо в поле, где ранее (судя по земле) тоже росла кукуруза. К счастью, водитель DAF остался цел и невредим. И даже сохранил хорошее расположение. Когда у него спросили, как произошла авария, мужчина лишь сказал, что самолет из аэропорта летел слишком низко и задел фуру. Его чувство юмора оценить удалось, а вот узнать причину ДТП — нет. Под вечер водитель пострадавшего грузового авто и пятеро его товарищей с помощью трактора и лопат перегружали "выжившее" зерно в другую фуру.

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Предположительно, перевернутый транспорт уберут с обочины, когда мужчины соберут всю кукурузу.

Напомним, в Киеве вечером 13 февраля на перекрестке улицы Кирилловской и Хвойки на трамвайных путях столкнулись маршрутка "Богдан", которая курсирует по рейсу №587, и Audi. В результате ДТП пострадали по меньшей мере четыре человека, среди них беременная женщина.

Ранее в Киеве недалеко от станции метро "Почтовая площадь" пьяная девушка-водитель Suzuki Vitara устроила ДТП. При этом она отказалась проходить тест на содержание алкоголя в крови и устроила копам скандал.

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